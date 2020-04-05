«Какая милая»: Анна Заворотнюк нарядилась в пятнистую шубу с коротким топом

Анна Заворотнюк составила смелый look с коротким топом и шубой трендовой расцветки «корова».

Несмотря на откровенно теплый верх наряда, дочь знаменитой актрисы не побоялась выбрать довольно легкий, фактически летний низ. Между топом и брюками и вовсе виднелся обнаженный живот девушки. Впрочем, джинсы тоже оказались не из весеннего гардероба. Они даже не доходили до уровня коротких угги.

Голову Анна украсила свободной шапочкой крупной вязки.

Стильный look подписчики Заворотнюк-младшей восприняли с восторгом.

«Потрясающий образ», «Вы очень яркая и лучезарная», Какая милая», «Анечка, вы очень красивая. Волосы, фигура, глазки», «Прикольная шубка», — написали в комментариях фолловеры.

Ранее мы рассказывали о маме Ани Анастасии Заворотнюк, архивные кадры с актрисой разместила в своем блоге фигуристка Татьяна Навка. На них можно увидеть звезду 11 лет назад в период ее работы над «Ледниковым периодом-3».