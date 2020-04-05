«Сидим модные дома»: падчерицы Джанабаевой позировали для общего фото

Наследницы Валерия Меладзе приняли участие в импровизированной модной фотосессии. Девушки решили разнообразить свои будни на домашней изоляции. Так, старшие дочери эстрадного певца — 29-летняя Инга и 20-летняя София — облачились в бальные наряды с трендовыми рукавами-фонариками. А их младшая сестренка — 17-летняя Арина — отдала предпочтение блузе из шифона. Кроме того, падчерицы Альбины Джанабаевой подобрали к модным туалетам дизайнерские украшения в виде подвесок с кулоном.

«Спецвыпуск карантинный… Сидим дома модные», — отметила Инга, поделившись свежим снимком с сестрами.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в одном из недавних интервью младшая дочка Валерия Меладзе призналась, что именно мама проявляет строгость в воспитании, а отец чаще всего балует и поощряет. По словам девушки, своего папу она считает исключительно добрым, оптимистичным и веселым человеком. Домашние не сомневаются в том, что Меладзе просто не умеет долго злиться. Арина подметила, что может обратиться к родителю за советом. Валерий всегда проявлял интерес к тому, что происходит в жизни его дочерей.

Ни для кого не секрет, что еще в 2014 году артист узаконил отношения с экс-солисткой группы «ВИА Гра». Альбина Джанабаева подарила супругу двоих детей: долгожданного наследника — сына Константина, ему шестнадцать лет, и Луку, в июле мальчику исполнится шесть лет.