«В зеркало смотреть пока не страшно»: Ковальчук показала подтянутый живот

37-летняя Юлия Ковальчук на домашней изоляции порадовала верных почитателей свежим селфи, запечатлев в кадре свой подтянутый живот. Экс-солистка группы «Блестящие» заверила, что она вполне довольна собственной фигурой и не видит повода для паники. Даже на фоне малоподвижного образа жизни возлюбленной шоумена Алексея Чумакова удается держать себя в тонусе. Певица посетовала на то, что она уже успела забыть, сколько дней длится ее карантин.

Однако пока артистка с удовольствием смотрит на себя в зеркало, не видя никаких изъянов. Для того, чтобы справиться со скукой, Юлия стала активно общаться с поклонниками. Так, в Stories знаменитость отвечает на вопросы верных почитателей, делясь с фанатами самым сокровенным. В одном из недавних интервью возлюбленная Чумакова призналась, что она не из тех женщин, которые изнуряют себя диетами и голодовками. Ковальчук нравится пробовать новые блюда, дегустировать кулинарные изыски и экспериментировать на кухне.

В кадре певица позировала в тренировочных брюках и майке на бретельках. Акцент экс-солистка группы «Блестящие» сделала на талии, продемонстрировав подтянутый живот.

«Так, уже запуталась, какой день на карантине, а в зеркало пока смотреть не страшно… Полет нормальный», — заверила артистка.

Напомним, что вместе с мужем Алексеем Чумаковым 37-летняя Юлия Ковальчук воспитывает единственную дочь — двухлетнюю Амелию. Пара еще не показывала кроху широкой публике.