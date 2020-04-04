Весенний образ: Ксения Бородина отметилась в дутой куртке и лосинах на новом фото

Ксения Бородина свой день рождения отпраздновала в Куршевеле. Она повеселилась на горнолыжном курорте с мужем Курбаном Омаровым и подругой Ольгой Орловой. Но потом ей пришлось два недели провести на карантине из-за пандемии коронавируса. Просидев дома нужный срок, телеведущая решила не спешить выходить на работу. В итоге она вернулась на съемки «Дома-2» лишь 4 апреля.

В соцсети Ксения разместила видео, на которых сидит за рулем машины. Она отправилась на работу в футболке и косухе оверсайз. Волосы девушка собрала в хвост, а на ее лице была черная маска. Она радовалась солнечному дню. При этом Бородина предусмотрительно обработала руль салфетками, а на руки нанесла антисептик.

Но похоже, что сначала звезда намеревалась выйти из дома в другом наряде. Она сфотографировалась перед зеркалом в дутой куртке черного цвета, лосинах и массивных ботинках. Неброский макияж и мягкая сумка кремового цвета, в тон водолазке, дополнила весенний образ.

Поклонники восхитились аутфитом Ксении. Многие давно наблюдают за тем, что носит ведущая, так как она следит за трендами. «Вау стильная», «Ксюх, ты красоточка», «Сапожки клевые», «Соскучились по фоточкам у зеркала», «Обожаю эту сумку, хочу такую же», «Как мне нравится ваш образ! И стильно, и практично», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Бородина заверила, что с 6 апреля начнет чаще выходить из дома. Правда, у нее работа будет чаще выпадать на вечер.