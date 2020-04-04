«Домашний променад»: Асмус примерила трендовое пальто прямого кроя на карантине

Кристина Асмус в прошлом году столкнулась с травлей после съемок в постельной сцене для фильма «Текст». Спустя несколько месяцев казалось, что жизнь артистки наладилась. Но новое откровенное интервью снова навлекло на девушку волну критики. А все дело в том, что она рассказала о своих многочисленных комплексах, проблемах в отношениях с мамой. Некоторые посчитали, что артистка излишне самокритична.

Однако Асмус рискнула на камеру остричь волосы. Она сама избавилась от длинных локонов, представ с каре. Актриса также снялась в модной фотосессии, продемонстрировав новую прическу во всей красе. Сначала она опасалась, что пожалеет о сделанном, но в итоге осталась довольна. Как и многие другие артисты, жена Гарика Харламова находится на карантине. От скуки она решила облачиться в сапоги и трендовое серое пальто прямого кроя прямо дома.

Похоже, что Кристина подготовилась к весне. Она любит выглядеть лаконично и женственно. Новый look соответствует ее вкусу. Но выгулять его она смогла лишь дома.

«Домашний променад. Скажите честно, я одна так бездарно провожу самоизоляцию? Ни онлайн-тренировок, ни накопленных сериалов, ни улучшения языка, ни генеральных уборок. Время как-то само бежит. Вроде встал, поел, новости почитал, поел, собак и детей погладил, поел, в Инстаграмчик зашёл, поел — вот и день прошёл», — поделилась звезда.

Поклонники призналась, что их день не особо отличается. Многие также восхитились нарядом актрисы. «Какая вы красивая, Кристина! Такая длина волос вам очень идёт!», «Вы такая не одна», «Крис, такая миленькая!», «Всегда на стиле», «Прическа огонь», — прокомментировали пост подписчики.