Family look: Рудковская и Плющенко облачились в одинаковые худи от Louis Vuitton

Яна Рудковская является известной модницей. Находясь на карантине после поездки в Париж, она с радостью устраивала онлайн экскурсии по своей гардеробной. Там продюсер хранит свои наряды, изысканные платья, драгоценности и коллекцию сундуков Louis Vuitton. Она считает, что это лучшая инвестиция. Недавно светская львица вновь оказалась на самоизоляции. Однако у звезды есть одна привилегия. Она может выходить на прогулку на свой участок рядом с домом.

Именно так Яна и поступила. Она вышла подышать свежим воздухом в солнечный день с Евгением Плющенко и сыном Сашей. Они устроили фотосессию на лужайке. Вся семья позировала, сидя на скамейке. При этом блондинка облачилась в треники и худи черно-белую худи Louis Vuitton. Супруг примерил точно такую же худи. А вот наследник позировал в черных брюках и сером худи с принтом.

«Потеплело, а в саду снега как не бывало», — отметила Рудковская.

К слову, светская львица была без привычной укладки и макияжа. Более того, впервые она позировал на улице без фирменной маски с бумажными камеями. Многие восхитились семейной идиллией. Также поклонники по достоинству оценили family look. Но стоит отметить, что брендовое худи стоит не малых денег — 91 тысячу рублей.

«Приятно смотреть на красивых людей», «Естественная красота прекрасна», «Фемили стайл», «Как волосы отрасли!», «Счастливые», «Красивые! Яна, объемная причёска — огонь», — прокомментировали пост подписчики.