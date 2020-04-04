«Красавица!»: Бабкина предстала с новой прической и в ультрамариновом жакете

Певица находится в самоизоляции. Она рассказала, чем занимается на карантине.

Надежда Бабкина недавно отметила 70-летие. Артистка не перестает удивлять поклонников. Она ведет передачу «Модный приговор», поэтому не боится экспериментировать со внешностью. Руководитель ансамбля «Русская песня» часто меняет прически и предстает в трендовых образах. Не удивительно, что певица счастлива с молодым гражданским мужем Евгением Гором. Она не скрывает, что испытывает чувство ревности, но избранник души в ней не чает.

Как и большинство звезд, Бабкина находится в самоизоляции. Еще в конце марта она записала видео, призвав граждан поберечь себя и оставаться дома. Обычно певица посещала вечеринки и разные концерты, на которых блистала в роскошных платьях. А находясь на карантине артистка поделилась снимком, на котором предстала с выпрямленными волосами и челкой. Надежда Георгиевна позировала в ярком жакете ультрамаринового цвета.

«Мои дорогие, сейчас у нас освободилось столько времени, я лично начала читать, в том числе и классиков», — рассказала певица.

Многие поклонники восхитились моложавым видом артистки. Некоторые, правда, заподозрили, что снимок был изрядно обработал в фоторедакторе. «Необыкновенная, и в то же время какая-то родная», «Красавица Надя!», «Вы в холодильнике спите? С каждым годом все краше и краше», «Надежда Георгиевна, конфетка», «Какая же вы красавица», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Бабкина часто отдает предпочтения ярким нарядам, которые дополняет крупными аксессуарами или длинными бусами. На этот раз она примерила крупные серьги с узором.