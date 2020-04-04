Дочь Барановской блеснула в пудровом джемпере и юбке плиссе в свой день рождения

Юлия Барановская после развода с Андреем Аршавиным стала самостоятельно воспитывать троих детей. Она не запрещала бывшему мужу видеться с наследниками, но до недавнего времени футболист почти не общался с малышами. Девушка тем временем смогла построить карьеру телеведущей. Она каждую свободную минуту проводит с детьми, возит их по разным странам, показывая мир. Но с конца марта знаменитость находится в самоизоляции.

больше по теме Акцент на талии: Барановская предстала в необычном платье макси молочного цвета Телеведущая показала стильный весенний образ.

Барановская старается не скучать в четырех стенах. А 3 апреля в ее семье состоялся праздник. Единственной дочери телеведущей Яне исполнилось 12 лет. Девушка устроила праздник для девочки. Она преподнесла ей яркий торт. Сама именинница, хоть и вынуждена была отмечать день рождения дома, решила принарядиться. Она блистала в пудровом джемпере с принтом и золотой блестящей юбке плиссе. Волосы Яна предпочла собрать в хвост.

Девочка сама нарезала торт для братьев и мамы. Она находилась в приподнятом настроении. Юлия написала поздравление в соцсети. Она поделилась кадрами, на которых ее наследница танцует в рамках нового танцевального шоу «Dance Революция». Многие восхитились талантливой девочкой.

«Артистично! Технично! Харизматично!», «Ну хороша», «Юлька, очень круто! Браво», «У меня аж мурашки, умничка, так смотрела, переживала, как будто свою дочку смотрю. Юля, вы счастливая мама», — прокомментировали пост подписчики.