«Дружбе уже 17 лет»: Рудковская в пудровой юбке макси и жакете позировала с Пригожиным

Яна Рудковская после поездки в Париж две недели провела на карантине. Блондинка радовалась, когда смогла вновь отправиться в офис. Несколько дней продюсер позировала для фото в новых образах по пути на работу. Однако в конце марта был объявлен режим всеобщей самоизоляции. Светской львице вновь пришлось оказаться в стенах исключительно собственного дома. Она не стала унывать. Каждый день звезда показывает изысканный завтрак и рассказывает, как проводит дни с семьей.

А 2 апреля свой день рождения на карантине отметил Иосиф Пригожин. Вместе с супругой Валерией он провел день дома, наслаждаясь блюдами, которые приготовила певица. Рудковская поздравила своего друга с 51-летием. Она поделилась архивным видео, сделанным год назад на юбилее Пригожина. В кадре Яна позирует в жакете и юбке макси пудрового цвета. Ее образ дополнила сумочка и бежевые туфли с открытом носом.

Блондинка позировала с именинником и Валерией, которая блистала в ярком платье с лимонным принтом.

«Мы хорошо отметили, но тогда ещё не знали, что апрель и этот 2020 год будет таким тяжёлым! Я смотрю на это видео и улыбаюсь! Каждый день я с этим парнем на связи! С ним и в разведку пойду, и в сложнейший бой! Нашей дружбе уже 17 лет! Цифра для проверки дружбы серьёзная», — написала Рудковская.

А пользователи Сети стали обсуждать звездные образы. Многие обратили внимание, что у жены Евгения Плющенко произошел конфуз с обувью. «Туфли у вас просто ужас. Пальцы как будто на полу», «Что с обувью?», «Что у Рудковской на ногах?», «Как всегда что-то очень дорогое и гламурное!», «Даже Валерию затмила», — стали комментировать пост подписчики. Отметим, что на этот раз Пригожин празднует день рождения без друзей. Он решил не нарушать самоизоляцию.