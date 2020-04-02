Ирина Шейк в черном бомбере и брюках-бананах замечена с мамой на прогулке

Ирина Шейк уже почти год является свободной девушкой. Она рассталась с Брэдли Купером в начале лета 2019 года, переехав жить в Нью-Йорк. Лишь недавно модель подтвердила, что больше не строит отношения с голливудским актером. При этом они продолжают вместе воспитывать дочку Лею. Трехлетняя девочка равное количество времени проводит с каждым из родителей. Также к модели приехала мама Ольга Шайхлисламова, которая помогает ей приглядывать за внучкой.

Но похоже, что у модели появился новый возлюбленный. Уже несколько раз Ирина была замечена с бывшим возлюбленным Хайди Клум — арт-дилером Вито Шнабелем. Поклонники сразу обратили внимание, что пара не соблюдает дистанцию во время карантина. Более того, находясь рядом, они снимают маски. Это навело многих на мысли, что русская красавица встречается с галеристом. Позже в СМИ появилась информация, что якобы модель переехала в апартаменты к новому избраннику вместе с мамой.

Накануне папарацци засняли Шейк в стильном повседневном образе. Она в черном бомбере, брюках-бананах и кроссовках шла к автомобилю Вито. Свой total look она разбавила розовым джемпером. За ней последовала мама в джинсах и нежно-голубом свитере с широким воротом. Ирина выглядела счастливой.

А вечером модель сходила на свидание с возлюбленным, как его уже стали называть зарубежные журналисты. Для такого случая она облачилась в шифоновую блузку черно-красного цвета и ботфорты. Наряд звезда дополнила элегантным черным пальто. Волосы она собрала в высокий пучок, завершив вечерний аутфит. Пару застали у входа в квартиру Шнабеля, куда они пришли в конце вечера. Девушка была недовольна тем, что ее снимают. Поклонники в свою очередь восхитились ее образами. Многие считают, что Вито, который изменял многим своим бывшим пассиям, недостоин роковой красотки из России.