Красотка на карантине: Топурия запечатлела дочку Оливию в лимонном джемпере и трениках

Певица находится на самоизоляции вместе с наследницей. Девочке давно наскучило сидеть дома, поэтому она находит разные способы себя развлечь.

Кети Топурия была одной из первых, кто решил самоизолироваться в связи с пандемией коронавируса. Певица проводит время в просторном особняке со своим новым возлюбленным Львом Деньговым и подрастающей дочкой Оливией от бывшего мужа Льва Гейхмана. Артистка радует поклонников ежедневными селфи, то без макияжа, то в одном халате. Также она стала чаще показывать четырехлетнюю наследницу.

Девочке наскучило дома быстрее, чем ее маме. Уже спустя несколько дней она попросила своего дедушку, чтобы тот обратился к президенту России, потребовав снять карантин. Трогательный ролик восхитил Топурию. А позже для передачи Андрея Малахова Оливия также попросила граждан мыть руки и не облизывать грязные вещи. Пока режим самоизоляции продолжает действовать в Москве и других городах, наследница звезды пытается себя развлечь.

Ранее она пыталась краситься как мама. Теперь кроха собирает лего. При этом Оливия выглядит стильно в лимонном джемпере и серых трениках. Кудрявые локоны были украшены мягким ободком цвета пыльной розы. Поклонники восхитились дочкой Кети. Они в очередной раз убедились, что девочка очень похожа на свою родительницу. Многие уверены, что она вырастет настоящей модницей.

Напомним, что уже долгое время ходят слухи, что певица беременна. Она скрывает фигуру под объемными нарядами или выбирает ракурсы, на которых не видно область живота. По данным некоторых СМИ, звезда находится на внушительном сроке, но пока сама Топурия так и не подтвердила, что ждет второго ребенка. При этом ранее она признавалась, что хочет завести еще минимум двоих детей.