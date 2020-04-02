Акцент на талии: Барановская предстала в необычном платье макси молочного цвета

Юлия Барановская после развода с Андреем Аршавиным построила карьеру телеведущей. Более того, она сама воспитывает троих детей: 11-летнюю дочь Яну, 14-летнего сына Артема и семилетнего Арсения. При этом девушка следит за собой. Она часто носит платья и элегантные юбки, подчеркивая свою женственность. Некоторые поклонники удивляются тому, что у телеведущей еще нет возлюбленного.

Как и большинство знаменитостей, Юлия находится на карантине вместе со своими наследниками. Она старается продуктивно проводить время. Дочка порой готовит завтрак для всей семьи, а в это время экс-жена Аршавина снимает видео для поклонников. Она старается делиться хорошими новостями и демонстрирует семейную идиллию. Барановская добралась до архивов и показа кадров из фотосессии.

На снимке телеведущая предстала в платье макси молочного цвета. Акцент на талии был сделан с помощью вставки из денима, расшитой узорами. Бежевые туфли-лодочки дополнили весенний образ. Девушка была с челкой и длинными волосами, собранными в хвост. Многие поклонники не только восхитились повседневным аутфитом, но и попросили сделать обзор гардероба. Некоторые давно следят за образами знаменитости, поэтому им интересно увидеть ее наряды.

«Юлечка!Вам очень идет челка», «Какая красотка», «Прикид классный», «Платье классное, но джинса не к месту», «Расскажите про гардероб», «Очень красивая», «Необычный наряд, не банально», — прокомментировали пост подписчики.