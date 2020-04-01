«Успели до карантина»: Савельева в «золотом» платье с рукавом-фонариком украсила обложку глянца

36-летняя Саша Савельева еще до введения ограничительных мер по самоизоляции успела принять участие в модной фотосессии. Так, экс-солистка группы «Блестящие» украсила обложку одного из глянцевых журналов. Перед объективом фотокамеры супруга актера Кирилла Сафонова позировала в «золотом» мини-платье.

Знаменитость отдала предпочтение дизайнерскому наряду необычного фасона. Присборенное металлизированное платье дополнил объемный рукав-фонарик.

«Тадаааам! Успели снять до карантина классную обложку», — отметила Саша.

Напомним, что вместе с Кириллом Сафоновым певица воспитывает годовалого сына Леона. По словам артистки, у ее мужа на момент рождения сына уже был родительский опыт за плечами. Старшая наследница актера — Анастасия — всего на одиннадцать лет младше своей мачехи. В октябре девушка вышла замуж за ирландского бизнесмена Стивена Мерфи.

В одном из интервью экс-солистка группы «Фабрика» призналась, что она не сразу подружилась с падчерицей. Так, дочка Кирилла с подозрением отнеслась к молодой избраннице отца. Анастасия приняла Сашу в семью только после того, как убедилась в искренности ее чувств. Наследница Сафонова хотела, чтобы рядом с ее папой была любящая девушка. Примечательно, что сейчас певица может назвать себя близкой подругой Анастасии. И этим артистка очень гордится.