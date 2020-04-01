«Хочется ее зацеловать»: пятилетняя дочь Навки в пудровом платье восхитила Семенович

Татьяна Навка уже не первую неделю находится на карантине. В связи с пандемией коронавируса жители столицы вынуждена находиться дома. Фигуристка же только рада тому, что может больше времени уделять семье. Обычно она часто находится в разъездах или гастролирует с ледовыми шоу. Теперь спортсменка выходные проводит у плиты, а в будни следит, чтобы ее младшая дочь продолжала учиться.

Пятилетняя Надежда Пескова дистанционно занимается французским языком на карантине. Более того, девочка не пропускает занятия по балету. Навка запечатлела наследницу во время очередной тренировки. Девочка в шифоновом платье пудрового цвета выполняла все задания строгой преподавательницы. Волосы, как и положено, кроха собрала в пучок. Юная балерина делала па и грациозно поднимала руки, а вот выпад сделать у нее не получилось. Кроха едва удержалась на ногах, пытаясь опереться на стул. Это рассмешило ее маму, которая контролировала весь процесс обучения.

Многие звезды восхитились Надеждой. «Ааааа я не могу, хочется ее зацеловать, такая сладкая», — заявила Анна Семенович. Оставил восхищенные смайлики и Валентин Юдашкин. Поклонники поразились трудолюбием девочки. «Куколка, чудесный ребенок! Всегда приятно смотреть», «Какая милашка, вся в папу», «А какое платьице», «Надюша вся в маму талантливая», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что дочь Навки часто участвует в модных показах Юдашкина. Девочка любит устраивать импровизированные показы дома или на отдыхе. Поклонники уверены, что она растет модницей, как мама. На самоизоляции фигуристка также проводит время со старшей дочкой Сашей Жулиной. 19-летняя наследница приехала погостить у родительницы на время карантина.