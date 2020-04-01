Леди в бархате: Снигирь в изумрудной блузе предстала в студийной фотосъемке

36-летняя Юлия Снигирь вместе с Евгением Цыгановым воспитывает общего сына — в марте наследнику пары исполнилось четыре годика. Примечательно, что у актера из военной драмы «Битва за Севастополь» есть старшие отпрыски от экс-возлюбленной Ирины Леоновой. Всего у мужчины восемь детей. Самой старшей дочери — Полине — четырнадцать лет. К слову, судя по Instagram артиста, он часто видится с наследниками. Сама Юля не скрывает: она рада тому обстоятельству, что у Феди есть братья и сестры. Благодаря этому, как считает Снигирь, мальчик не будет расти избалованным и капризным.

Актриса, как и ее коллеги по творческому цеху, придерживается правил самоизоляции. На карантине возлюбленная Евгения Цыганова разобрала архивы, поделившись с подписчиками на личной страничке микроблога понравившимся ей студийным кадром. Для фотосессии Юлия облачилась в бархатную блузу изумрудного оттенка, подобрав к образу юбку-карандаш. Особое внимание Снигирь уделила аксессуарам, в частности, массивным серьгам.

«Не унываем: раньше сядем — раньше выйдем. Еще чуть-чуть потерпеть», — отметила актриса, говоря о самоизоляции.

Ранее в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб возлюбленной Евгения Цыганова.

Так, историк моды уточнил, что он уже давно заметил: Юлии очень нравится ретро. Ее довольно часто можно увидеть в нарядах в стиле 40-х годов. По словам телеведущего, у него нет особых претензий к актрисе. Она знает толк в трендах, тщательно продумывает каждый свой выход в свет, выбирая исключительно правильную обувь.