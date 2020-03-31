«Надо иметь кураж»: Анна Нетребко показала стильные образы со шляпами

Анна Нетребко уже третью неделю находится на карантине в своей квартире в Вене. Артистка привыкла много путешествовать, но из-за пандемии коронавируса ее гастроли были отменены. Теперь девушка со своей семьей находится в режиме самоизоляции. Она ежедневно демонстрирует свое кулинарное мастерство. Также оперная дива успевает перебирать вещи в шкафах. Недавно она преобразила старые джинсы, а потом решила навести порядок в гардеробе и начала с коллекции шляп.

В специальных коробках Анна хранит головные уборы от Игоря Гуляева, Gucci, Dolce Gabbana, Филипа Трейси и других известных брендов и модельеров. Артистка не стала скрывать, что в Вене находится только половина ее коллекции, так как вторая часть хранится в Нью-Йорке. Но и этого хватило, чтобы впечатлить подписчиков. Нетребко решила показать, как правильно носить шляпы, и опубликовала фото своих стильных образов.

В ее коллекции есть белая шляпа с большими полями. Этот пляжно-летний вариант она носила с объемной блузкой в полоску и атласной юбкой в пол синего цвета. Маленькие шляпки или головные уборы певица носит с вечерними платьями, а к пальто или нарядам из плотной ткани подбирает причудливые шляпы в тон или необычной формы.

«Пост про шляпки и про то, как их носить… очень просто — надо иметь кураж», — заявила Анна.

Поклонники были поражены образами. «Самая шляпная из див и самая дивная из шляпниц», — написала ведущая Екатерина Андреева. «Анечка! Роскошная на каждом снимке!» — присоединился Александр Васильев. «Обалденные фото. Анна, вы Супермодель», Чтобы так носить шляпы, надо научиться «носить себя», как вы. А это тоже талант и редкий….», «Какая прелесть, все шляпы прекрасны, но главное — прекрасны вы в этих шляпках», — прокомментировали пост подписчики.