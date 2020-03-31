«Стильная женщина»: Рудковская в кашемировом наряде Dior снялась с подросшим сыном

Светская львица находится в самоизоляции, но это не помешало ей устроить фотосессию.

Яна Рудковская после поездки в Париж две недели провела на карантине. Продюсер старалась находить интересные занятия даже в четырех стенах. Она вела рубрику «завтраки» и устраивала онлайн-экскурсии по своей гардеробной. К тому же, блондинка смогла больше времени проводить со своим сыном Сашей Плющенко. Однако не успела она вкусить свободу, как ей снова пришлось самоизолироваться уже по указу мэра Москвы в связи с пандемией коронавируса.

больше по теме Яна Рудковская в объемной куртке цвета хаки отдохнула с мужем и подругой на природе Продюсер после двухнедельного карантина не смогла усидеть дома.

Снова оказавшись дома, Яна решила устроить фотосессию прямо в особняке. Она облачилась в кашемировый черно-белый жакет с узором и накрыла ноги шалью в тон. Наряд от Dior светская львица решила ничем не дополнять. Распущенные волосы смотрелись естественно, как и лицо без макияжа. Рудковская улыбалась, позируя с подросшим сыном и собачкой по кличке Фифа.

Саша не стал наряжаться, представ в футболке и серых брюках. Он с нежностью прильнул к маме. Поклонники восхитились трогательными кадрами. Они также одарили Яну комплиментами. «Стильная женщина», «Это любовь», «Как трогательно», «Какая прекрасная фотография, так нежно и с любовью», «Красивый наряд», «Счастливые», «Как он на вас похож», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Яна недавно рассказала, зачем покупает брендовые вещи в большом количестве. Она уверена, что это лучшая инвестиция. Каждый наряд светская львица считает шедевральным.