Леди на карантине: Джанабаева в бархатном костюме цвета фуксия сверкнула грудью

Певица призналась, что загружена даже во время самоизоляции. Однако это не помешало ей поделиться пикантным кадром.

Альбина Джанабаева продолжает будоражить мужскую фантазию даже после ухода из группы «ВИА Гра». 40-летняя певица обладает стройной фигурой и безупречной кожей. У артистки и ее супруга Валерия Меладзе подрастает пятилетний сын Лука. Даже после родов девушка смогла вернуться в форму. Теперь она часто подчеркивает женственные изгибы тела платьями в пол или элегантными костюмами ярких цветов.

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Сейчас Альбина, как и другие знаменитости, находится на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Певица не скрывает, что даже дома ей не удается расслабиться. Она загружена делами. При этом девушка поделилась пикантным постельным кадром, на котором позирует без бюстгальтера в бархатном брючном костюме цвета фуксия. Благодаря глубокому декольте Джанабаева сверкнула роскошной грудью.

«Хотелось бы так….. но ведь нет! Дни пролетают стремительно и необратимо в домашних заботах … сериалы, книги, говорите? На это почему-то не хватает времени….» — написала она.

Поклонники восхитились женственным аутфитом звезды. Многие признались, что завидуют Меладзе, так как у него очень красивая жена. «Вы шикарно выглядите», «Так же как и у вас. Не так уж и скучно», «Красивая голливудская звезда, не меньше», «А куда вы спешите, у вас всё есть для комфортной и шикарной жизни! Не торопитесь», «Красивое фото, и не вульгарно», — прокомментировали пост подписчики.