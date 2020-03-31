«Гламурный выбор»: Шура примерил защитные маски со стразами

Эпатажный певец Шура даже во время эпидемии коронавируса не забывает о своем ярком стиле. 44-летний артист задумался о приобретении для себя респираторной маски, но в обычные товары из аптеки — не для него. Мужчина отправился в бутик и померил там две черных маски со стразами.

«Гламурный выбор, первая или вторая? — спросил певец у своих поклонников в Instagram. — На самом деле, быстрее бы все это закончилось».

Шура признался, что видео с масками было снято несколько дней назад, а сейчас он находится дома на самоизоляции, как и другие москвичи. Артисту грустно сидеть взаперти, и он выложил этот ролик, чтобы поднять себе и поклонникам настроение.

Напомним, что первой обратила внимание на гламурные маски известный продюсер Яна Рудковская. Она сама украсила свой защитный аксессуар цветами и блеснула в таком виде в Париже. Не всем понравилась идея украшательства медицинского приспособления, но красиво жить не запретишь. Наташа Королева недавно тоже представила поклонникам дизайнерскую маску, украшенную драгоценными камнями.