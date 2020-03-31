«Богиня!»: Хромченко научила делать из дневного костюма выходной наряд

Эвелина Хромченко в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале дала полезный урок стиля. Она научила женщин делать из обыденного наряда коктейльный.
Ведущая шоу заметила, что подобное превращение возможно только, если изначально составить «правильный кэжуал». Как он может выглядеть, продемонстрировали на шоу.
Стилисты программы нарядили героиню «Модного приговора» в белые джинсы, длинную голубую рубаху и необычный асимметричный жилет в цвет брюк. Вместо швов по краям у него были завязки. На ноги девушке примерили туфли на шпильке в тон рубахе. А акцент поставили на оранжевой сумочке. В качестве аксессуара на шее героини шоу красовалась многослойная цепь с кулоном.
«Богиня!» — воскликнул муж девушки, увидев ее в этом образе.
«Самые простенькие вещи – белые джинсики и голубая рубашечка – на нашей героине смотрятся так, что ее любимый мужчина определяет ее очень четко (богиня). Послушайте, дорогие женщины, иногда бывает необходима не только вечерняя группа, но и хороший дневной костюм. Очень правильный кэжуал, как в этом выходе, можно продемонстрировать так, чтобы он выглядел нарядно.
Для этого всего-навсего необходимо добавить выходные туфли и маленькое украшение (в данном случае, это колье). И вот вам, пожалуйста, легкий коктейльный вариант готов», — сказала Эвелина Хромченко.