«Богиня!»: Хромченко научила делать из дневного костюма выходной наряд

Всего пара простых элементов – и можно отправляться на вечеринку!

Эвелина Хромченко в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале дала полезный урок стиля. Она научила женщин делать из обыденного наряда коктейльный.

Ведущая шоу заметила, что подобное превращение возможно только, если изначально составить «правильный кэжуал». Как он может выглядеть, продемонстрировали на шоу.

Стилисты программы нарядили героиню «Модного приговора» в белые джинсы, длинную голубую рубаху и необычный асимметричный жилет в цвет брюк. Вместо швов по краям у него были завязки. На ноги девушке примерили туфли на шпильке в тон рубахе. А акцент поставили на оранжевой сумочке. В качестве аксессуара на шее героини шоу красовалась многослойная цепь с кулоном.

«Богиня!» — воскликнул муж девушки, увидев ее в этом образе.