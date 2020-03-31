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«Ослепительно красива»: Михалкова выделила зону декольте изысканным платьем-бюстье

Изумрудный наряд звезда дополнила оригинальным колье.

«Ослепительно красива»: Михалкова выделила зону декольте изысканным платьем-бюстье
Юлия Михалкова. Фото https://www.instagram.com/mihalkova/

Юлия Михалкова вслед за певицей Валерией выбрала изумрудное платье. Кроме того, как и жена Иосифа Пригожина, она предпочла в качестве дополнения небанальный аксессуар.

Напомним, Валерия примерила с платьем с запахом крупную золотую цепь. Такие украшения «из 90-х» сегодня на пике популярности.

Юлия Михалкова предпочла платье-бюстье с открытой зоной декольте. Наряд за счет корсета выразительно подчеркивал и без того тонкую талию звезды. А за счет пышной юбки женственные формы артистки становились особенно волнующими.

Шею бывшая участница шоу «Уральские пельмени» украсила колье в форме змеи.

«Ослепительно красива и так очаровательна в этом образе!», «Платье обалденное», «Шикарная», «Очень хороша!», «Необычайно красивое платье, вам очень идет!», «Вот это прелесть!», «Нереальная», — поспешили с комплиментами к Юле ее подписчики.

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