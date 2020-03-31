«Ослепительно красива»: Михалкова выделила зону декольте изысканным платьем-бюстье

Юлия Михалкова вслед за певицей Валерией выбрала изумрудное платье. Кроме того, как и жена Иосифа Пригожина, она предпочла в качестве дополнения небанальный аксессуар.

Напомним, Валерия примерила с платьем с запахом крупную золотую цепь. Такие украшения «из 90-х» сегодня на пике популярности.

Юлия Михалкова предпочла платье-бюстье с открытой зоной декольте. Наряд за счет корсета выразительно подчеркивал и без того тонкую талию звезды. А за счет пышной юбки женственные формы артистки становились особенно волнующими.

Шею бывшая участница шоу «Уральские пельмени» украсила колье в форме змеи.