Звезда на карантине: Глюкоза похвасталась идеальной фигурой в пудровом халате

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, в свое время скрывала свою личность. Многие помнят ее первым клипы, где вместе девушки был представлен мультипликационный персонаж.

Но уже давно артистка открыто выступает. Более того, она подчеркивает свои женственные формы провокационными нарядами. В 33 года артистка поражает поклонников моложавым видом. Даже Ксения Собчак во время отдыха на одном курорте не сразу рискнула раздеться на пляже с певицей.

Вот уже несколько дней Глюкоза находится на карантине в связи с пандемией коронавируса. Целые дни она проводит дома с мужем Александром и дочками, Лидией и Верой. Однако артистка находит, чем порадовать поклонников. На этот раз она опубликовала смелый снимок, на котором позирует в сияющем купальнике цвета металлик и пудровом халате с узором. Наряд подчеркнул идеальную фигуру артистки.

«Все, что нам сейчас нужно — это удобный халат. На самом деле это моя самая любимая вещь в любых ситуациях! Я так часто говорила, что носила бы его не снимая, что кажется моя мечта сбылась», — написала Наталья.

«А какой купальничек», — восхитилась модель Елена Перминова. Поклонники тоже остались в восторге от образа знаменитости.

«Классно выглядишь», «Шикарная девочка», «Такая стройняшка», «Молодеет с каждым годом», «Тебе идет», «Так и должна выглядеть звезда на карантине», «Купальник и халат — о, да!», — прокомментировали пост подписчики.