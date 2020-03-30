«Маленькая леди»: дочь Кристины Орбакайте блеснула в нежном платье в свой день рождения

Кристина Орбакайте уже 15 лет состоит в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. Они воспитывают дочку Клавдию. Не так давно они всей семье отдохнули в США. А теперь, как и другие звезды, артистка находится на самоизоляции. Певица старается не унывать. Более того, на днях она сняла трогательное видео, на котором поет с наследницей перед сном. 30 марта, несмотря на карантин, в семье звезды отпраздновали радостное событие — день рождения Клавдии.

Орбакайте поздравила наследницу в соцсети. Она опубликовала фото именинницы. «Мой нежный ангел с характером Овна, с днем рождения, Клавочка!», написала певица.

Присоединилась к поздравлениям Алла Пугачева. Позже в аккаунте самой именинницы появилось фото с домашнего праздника. Даже на карантине родители создали для девочки праздничное настроение. Они украсили дом воздушными шарами.

На новом фото наследница Кристины позирует в нежном платье с цветочным принтом. Так как гостей звать нельзя, то и наряжаться она не стала. Распущенные волосы дополнили скромный образ. Клавдия позировала с воздушным шаром, радостно улыбаясь.

«Ура! Мне сегодня 8 лет!», — подписала она кадр.

Многие поклонники восхитились именинницей и написали ей много теплых слов. «Как время летит!», «Маленькая леди», «Как похожа на Кристину», «Клавочка, красавица! Будь счастлива! Поздравляем и вас родители!», «Как же она на мамочку похожа, такая красавица», — прокомментировали пост подписчики.