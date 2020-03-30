Кейт Миддлтон в брючном костюме малинового цвета провела телефонные переговоры

Кейт Миддлтон снова оказалась в центре внимания после отъезда Меган Маркл и принца Гарри. Супруги покинула Англию, завершив последние дела. Уже с 1 апреля они станут свободными людьми. Недавно они покинули Канаду и обосновались с сыном Арчи в США. Так как они отошли от королевских дел, у принца Уильяма и его супруги прибавилось работы. Несмотря на то, что в Англии был объявлен карантин, пара продолжает исполнять свои обязанности.

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Герцог и герцогиня Кембриджские перешли в режим самоизоляции, поэтому накануне они провели телефонные переговоры с экспертам. Кэтрин облачилась в элегантный брючный костюм Marks&Spencer малинового цвета. Герцогиня сделала едва заметный макияж и распустила волосы. К слову, этот наряд уже стал для жены принца Уильяма любимым. Не так давно в нем она посетила Лондонский центр скорой помощи.

Миддлтон и ее муж обеспокоены психологическим состоянием людей во время карантина. Они рекомендовали выполнять рекомендации Общественного здравоохранения Англии. К слову, на новом фото Кейт сидит в своем кабинете. На столе у нее размещены книги таких авторов, как Уильям Шекспир, Чарльз Диккенс, Оскар Уальд и других ярких писателей. Поклонники восхитились не только образом герцогини, но и ее выбором книг.

Напомним, что на днях дети Кэтрин и Уильяма поблагодарили медиков, поаплодировав им на камеру. Таким образом малыши приняли участи в флешмобе, чем растрогали медперсонал. Уже неделю, с середины марта, принцесса Шарлотта и принц Джордж учатся дистанционно.