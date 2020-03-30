Валерия последовала советам Рогова и примерила изумрудное платье с цепью «из 90-х»

Стилист Александр Рогов щедро делится модными советами в эфире трэвел-шоу «Рогов в городе» на СТС. В рамках программы телеведущий совершает путешествия по России и рассказывает о модных тенденциях, работая над образами женщин из регионов.

Недавно он продемонстрировал в эфире очень актуальное в настоящий момент украшение — крупную цепь, словно заимствованную из 90-х. И, если раньше такие аксессуары предпочитали в основном бизнесмены тех лет, так называемые новые русские, демонстрируя свою состоятельность, сегодня их носят все. Кстати, совершенно не обязательно, чтобы они были из чистого золота — эмали вполне достаточно, чтобы считаться модницей.

Именно такую цепь примерила на себя певица Валерия, украсив ею образ с изумрудным платьем. Любопытно, что по поводу подобной модели с запахом, скроенной по косой, Александр Рогов тоже высказывался ранее. Стилист рекомендовал носить такие наряды девушкам, мечтающим выгодно подчеркнуть свою фигуру.

Отметим, что Валерия даже на карантине не забывает о своей форме, ежедневно тренируясь онлайн со своим тренером.