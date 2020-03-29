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Нетребко подчеркнула стройность ног облегающими брюками с актуальным принтом

Образ звезда дополнила оригинальной блузкой в воланах.

Нетребко подчеркнула стройность ног облегающими брюками с актуальным принтом
Анна Нетребко Фото: Global look press.

48-летняя оперная исполнительница Анна Нетребко великолепно выглядит. Ей никогда не дашь ее возраст, кроме того, звезда отлично знает о достоинствах своей фигуры, выгодно подчеркивая их.

У певицы очень стройные длинные ноги. И, когда появляется возможность, она всегда с удовольствием демонстрирует их. Правда при статусе оперной дивы удается это  делать не так часто, как хотелось бы ее поклонникам.

Тем не менее, на карантине артистка решила перебрать архивные кадры и показать своим поклонникам в Instagram наиболее удачные образы. Среди прочих фото сильно выделялся снимок с бесконечно длинными ногами в облегающих черных брюках с цветочным принтом. Стоит отметить, что подобный рисунок могут позволить себе далеко не все модницы, ведь он сразу же прибавляет пару килограммов, однако стройным ногам Анны этот принт ничуть не помешал.

Анна Нетребко. Фото
Анна Нетребко. Фото https://www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Дополнила свой стиль звезда трендовой блузкой с многочисленными воланами, которые, кстати, как раз напротив, способны спрятать под собой лишние объемы. Великолепной «вишенкой на торте» в этом стильном образе оказалась желтая шляпка, которая идеально сочеталась с рисунком на брюках.

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