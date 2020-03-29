«Шикарный костюм»: Климова примерила под бархатный жакет кружевной кроп-топ

Екатерина Климова, как и многие другие российские звезды, предпочла в этом сезоне брючные костюмы. И это не случайно, ведь прошедшие Недели моды в Милане и Париже окончательно утвердили этот тренд в гардеробах женщин, отдав им на показах лидирующие позиции.

Стилист Влад Лисовец в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro посоветовал женщинам примерять брючные костюмы, разбавляя их какими-то очень женственными деталями. Актриса Екатерина Климова так и поступила, примерив под жакет кружевной кроп-топ, больше напоминающий часть бельевого комплекта, чем базовую вещь.

При этом костюм звезда примерила трендового синего цвета из винтажной и от того модной сегодня ткани бархата.