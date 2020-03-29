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В образе Панночки: дочь Климовой украсила прическу цветочным венком

18-летняя Елизавета Хорошилова приняла участие в тематической фотосессии.

В образе Панночки: дочь Климовой украсила прическу цветочным венком
Екатерина Климова с дочкой Елизаветой (Фото: Instagram.com/klimovagram)

42-летняя Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Примечательно, что у бывшего мужа актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» Игоря Петренко пятеро наследников. Стерших отпрысков — сыновей Матвея и Корнея ему подарила Екатерина. В отношениях с Кристиной Бродской у Игоря родилось трое дочерей: София-Каролина, Мария и Ева.

У Климовой есть уже взрослая 18-летняя дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова. Первенца актриса родила в 24 года. Сыновья артистки родились с разницей в два года: Матвею исполнилось тринадцать лет, а Корнею — одиннадцать. В семье также подрастает четырехлетняя Белла. Младшая дочь Екатерины появилась в отношениях с Гелой Месхи.

В этом году Елизавета оканчивает Ломоносовскую школу и готовится к поступлению в вуз. Мама девочки подметила, что приняла решение дочери, которая не захотела связывать свою жизнь с актерским ремеслом. Хорошилова подумывала о том, чтобы получить профессию журналиста.

На днях наследница Климовой приняла участие в тематической портретной фотосессии в весеннем стиле. Так, Лиза предстала в образе Панночки. Дочка Екатерины распустила длинные темные локоны, украсив прическу цветочным венком. Примечательно, что Хорошилова отказалась от яркого макияжа, отдав предпочтение естественности.

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