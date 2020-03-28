«Слишком красивая»: Ани Лорак подчеркнула фигуру эффектным белым платьем в пол

Ани Лорак находится в разводе со свои мужем Муратом Налчаджиоглу. Год назад певица неожиданно объявила о расставании с турецким бизнесменом после слухов об его изменах. Девушка обладает невероятными вокальными данными и притягательной внешностью, поэтому никто не сомневался, что долго она одна не будет. Спустя полгода стало известно о ее романе с молодым саунд-продюсером Егором Глебом.

В 41 год Лорак может похвастаться стройной фигурой и идеально гладкой кожей. К тому же, она выбирает женственные наряды, которые только подчеркивают ее достоинства.

На днях артистка поделилась кадрами их новой фотосессии. Она позировала для фото в нежном образе. Фигуру Каролины (настоящее имя певицы, — Прим. ред.) облегало полупрозрачное платье в пол с кружевом и аппликацией в виде цветов.

Верхняя ткань казалось невесомой, а под ним облегало фигуру певицы короткое платье телесного цвета. Туфли на шпильке и легкие волнистые локоны дополнили образ.

«О, как это красиво!», — восхитилась актриса Елена Подкаминская. Поклонники с ней согласились. Многие назвали Лорак невестой. Хотя пока о свадьбе артистка не думает. «Я подтверждаю то, что она слишком красивая!», «С каждым днем все краше. Ваша точеная фигурка — огонь», «Господи, вы невероятно красивая», «Вам так идёт это платье. Очень нежный цвет», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Лорак воспитывает восьмилетнюю дочь Софию. Девочка иногда появляется с мамой на публике. Недавно она блеснула в пышном платье на ковровой дорожке на премьере мультика «Тролли. Мировой тур».