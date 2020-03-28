«Время свободы»: Нетребко в объемном свитере и сапогах-казах прогулялась по полям с сыном

Оперная дива находится на карантине четвертую неделю. Она не усидела дома в солнечный день.

Анна Нетребко еще недавно блистала на лучших сценах мира. Теперь оперная дива находится на карантине в своей квартире в Вене. В связи с пандемией коронавируса в Австрии было объявлено аварийное положение.

Последние три недели артистка играла непривычную ей роль домохозяйки. Она перебрала книги, гардероб и даже преобразила старые вещи. Накануне певица взялась двигать мебель и даже своими руками сделала стильный торшер.

Каждый день Анна балует мужа Юсифа Эйвазова изысканными блюдами. На днях артистка устроила вечер мексиканской кухни, приготовив такос. Очередной день в Вене выдался солнечным, поэтому оперная дива не усидела дома.

Она отправилась на прогулку с сыном Тьяго. Они решили пройтись не по городу, а по полям в пригороде, где цветут цветы и расположены виноградники. «Время свободы», — написала звезда.

На снимках она позирует без макияжа в облегающих джинсах, объемном свитере винного цвета с вкраплениями и рыжих сапогах-казаках. Наследник артистки также предпочел удобный look: джинсы и толстовку с принтом.

«Сегодня прямо солнечный день. Много людей вышло на прогулки. Пошла четвертая неделя карантина, но гулять нам можно, немножко», — поделилась Анна.

Поклонники восхитились красотами природы. Они отметили, что певица делает правильно, дыша свежим воздухом. «Аннушка береги себя и своего милого сыночка», «Красота! Хорошего отдыха», «У вас прямо весна-весна! Слава Богу, что есть возможность прерывать изоляцию хоть не надолго! Держитесь!», «Скоро сыночка маму перерастёт!», «Какая вы непосредственная в поведении — это прекрасно!!», — прокомментировали пост подписчики.