Стильный повар: Лиза Галкина в джинсах и принтованной футболке угостила маму круассаном

В связи с пандемией коронавируса в России была объявлена нерабочая неделя. Многие артисты еще в начале марта самоизолировались. Так как культурно-массовые мероприятия были запрещены в Москве, певца и актерам пришлось отметить выступления. Большинство из них проводят время на карантине с семьями. Находится дома и Алла Пугачева. В замке ей не дают скучать муж Максим Галкин, а также дети Лиза и Гарри.

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Двойняшки много времени проводят дома, поэтому знают, как разнообразить досуг. На днях Гарри устроил представление вместе с мамой. Они спели дуэтом песню про пандемию.

А вот Лиза решила поиграть в повара. Как оказалось, у нее есть собственная кухня с плитой, шкафчиками и всем необходимым. Галкин запечатлел, как наследница в зауженных джинсах, принтованной футболке с бахромой и джинсовой куртке готовит родителям еду.

Девочка подала маме блюдо, но не настоящее. «Круассан на тосте. Приятного аппетита», — сказала она, поставив тарелку. «Спасибо», — ответила ей Алла Борисовна за кадром.

Поклонники восхитились не только тем, что девочка стремится готовить, но и ее стильным образом. «Получаю эстетичное наслаждения от этой прелести! Лизок — чудо!», «Хозяюшка! Мамочки то, как приятно!», «Заботливая, накормила маму», «А какой наряд», — прокомментировали пост подписчики.