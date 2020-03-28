Стиль монохром: Галкин запечатлел Пугачеву без макияжа и в домашнем наряде

Примадонна даже во время самоизоляции старается следить за собой.

Алла Пугачева редко появляется на публике. В феврале она не поехала на горнолыжный курорт в Италию с мужем Максимом Галкиным и детьми. Юморист сам приглядывал за шестилетними Лизой и Гарри. Они катались по склонам на лыжах. А вернувшись домой шоумен и связи его семья оказались на карантине в связи с пандемией коронавируса. Они находят чем себя развлечь в замке. Галкин общается по видеосвязи с Настей Ивлеевой, а малыши устраивают игры.

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На днях Алла Борисовна выступила дуэтом с сыном Гарри. Они устроили импровозированный концерт дома, исполнив песню собственного сочинения про пандемию. Представление заснял на видео Галкин и опубликовал в соцсети.

При этом Примадонна предстала без макияжа и уже привычного всем шиньона. Она была облачена в домашний наряд: футболку оверсайз бежевого цвета и закатанные брюки в тон. Даже мягкие тапочки певица подобрала в тон наряду, создав образ в стиле монохром.

Гарри в камуфляжных брюках и футболке играл на гитаре и подпевал маме. Некоторые поклонники были поражены тому, как выглядит артистка в свои 70 лет.

«Алла Борисовна волшебно выглядит!», «Какая позитивная мама, с такой у бацилл нет шансов!», «Какая же красивая без макияжа», «Как же вам повезло, нескучно дома», — прокомментировали видео пользователи Сети.