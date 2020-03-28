Яна Рудковская в объемной куртке цвета хаки отдохнула с мужем и подругой на природе

Яна Рудковская месяц назад вернулась из Парижа. Две недели ей пришлось провести на карантине. Она находилась в своем особняке, хвасталась изысканными завтраками и делала онлайн экскурсии по своей гардеробной.

Как известно, блондинка является настоящей модницей, поэтому у нее много брендовых нарядов и большая коллекция сундуков и сумок Louis Vuitton. Она считает, что это лучшая инвестиция.

А после карантина Яна с радостью стала ездить в офис и видеться с друзьями. Она успела повидаться с Филиппом Киркоровым, а на днях светская львица отправилась на прогулку со своей лучшей подругой Натальей Якимчик и мужем Евгением Плющенко.

Они прошлись по лесу с собаками недалеко от дома. Рудковская облачилась в брюки и объемную куртку цвета хаки. Ее подруга дизайнер предпочла куртку голубого цвета и светлые джинсы.

«2 дня назад посидели по -домашнему и погуляли с собаками. Грей не мог устоять перед Наташиными чарами и пал к её ногам», — написала звезда.

К слову, Плющенко облачился в худи и штаны с камуфляжным принтом. Он выглядел отдохнувшим. Его школа фигурного катания закрылась на карантин, поэтому своего сына Сашу он тренирует дома.

Поклонники сначала раскритиковали Яну за то, что она не соблюдает карантин. Но девушка напомнила, что две недели была дома, как и ее подруга, и соблюдала все правила гигиены, поэтому попросила за нее не переживать.