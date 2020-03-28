«Любимые светлые кудри»: Нетребко захотела сменить имидж на карантине

Анна Нетребко не так давно путешествовала по Европе с гастролями. Оперная дива живет в Вене, где недавно была объявлена аварийная ситуация. В связи с пандемией коронавируса жители Австрии сели на карантин. Обычно артистка любит проводить время дома, так как ей редко удается больше нескольких дней провести в роли домохозяйки. Первое время певица находила, чем себя занять. Она перебрала книги, а также навела порядок в гардеробной.

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Практически каждый день Нетребко готовит изысканные блюда для мужа Юсифа Эйвазова и сына Тьяго. На днях она решила переставить мебель, чтобы обновить интерьер, а потом даже соорудила светильник, украсив его своей концертной шалью. Получилось необычное дизайнерское оформление комнаты.

Теперь Анна предалась воспоминаниям. Она поделилась архивными снимками. На кадрах артистка гуляет по Новой Зеландии в леопардовых брюках, черной майке и рыжем кардигане. Также она накидывала на плечи цветной платок. В то время у оперной дивы были светлые волосы.

«Далеко в Новой Зеландии… эх, любимые светлые кудри… вернусь! Скучаю по блонду», — написала она.

Звезда опубликовала еще ряд снимков, на которых позирует в стильных образах. При этом ее светлые волосы бросаются в глаза, так как последние годы Нетребко носит темные локоны. «Анечка, вы красавица с любым цветом волос», «Да, вам хорошо блондинкой. Хотя вы красавица всегда и везде!», «Да, давай», «Вам очень красиво. Вернитесь. Я вот все время была брюнеткой от рождения …. сейчас блонд. Мне нравится», «Очень нравились мне эти светлые локоны! Хотя брюнеткой, конечно, привычнее вас видеть», «В блонде — нежнее, брюнеткой — яркая», — прокомментировали пост подписчики.