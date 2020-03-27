С ожерельем и в очках: Узерли облачилась в махровый халат ради модного кадра

36-летняя Мерьем Узерли старается не пренебрегать мерами предосторожности из-за пандемии коронавируса. Ранее знаменитость обратилась к верным почитателям, попросив их не нарушать карантин и по возможности оставаться дома, избегая мест с большим скоплением людей.

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» подметила, что ей хотелось бы выразить искреннюю благодарность тем людям, которые помогают инфицированным побороть недуг. В первую очередь, это врачи и медперсонал. Также партнерша Халита Эргенча заверила, что особой благодарности заслуживают работник аптек и супермаркетов, полицейские и пожарные. Люди, которые каждый день убирают мусор на улицах города.

Мерьем старается появляться на улице исключительно в защитной маске с клапаном и одноразовых перчатках. Говоря о распространении коронавируса, Узерли решила порадовать поклонников понравившимися ей кадрами недавней черно-белой фотосессии. Знаменитость настаивает на том, что в условиях сегодняшнего времени нужно поддерживать друг друга. Сама актриса шлет всем подписчикам искреннюю любовь и свои молитвы.

«Я посылаю молитвы всем, кто столкнулся с глобальной проблемой… Может, самой большой проблемой нашего времени», — добавила Мерьем, обратившись к подписчикам на фоне распространения коронавируса.

К слову, в свежей фотосессии актриса из турецкого сериала «Великолепный век» ради модного кадра облачилась в белый махровый халат. Перед объективом фотокамеры Мерьем позировала в солнезащитных очках с трендовой пластиковой оправой. Образ партнерши Халита Эргенча дополнило массивное ожерелье.