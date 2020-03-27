«Все вполне допустимо»: имидж-стилист не нашла ошибок в образе жены Бурака Озчивита

Возлюбленная Бурака Озчивита — 33-летняя Фахрийе Эвджен — старается следить за модными тенденциями, даже находясь в декретном отпуске. Пара воспитывает первенца — сына Карана. В апреле малышу исполнится годик. Примечательно, актер из турецкого сериала «Великолепный век», который снимался в ленте вместе с Мерьем Узерли, Халитом Эргенчем, Нур Феттахоглу и Пелин Карахан, обзавелся наследником спустя два года после свадьбы. Бурак женился на своей избраннице летом 2017 года.

В отличие от супруги, которая больше времени проводит дома с сыном, Озчивит много снимается в кино. Именно он обеспечивает семью всем необходимым, заботясь о благосостоянии близких. Фахрие старается не пренебрегать прогулками на свежем воздухе. Вне съемок и презентаций Эвджен отдает предпочтение повседневному стилю Casual. Так, актриса из сериала «Королек — птичка певчая» облачилась в джинсовый комбинезон.

В интервью Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова дала свою оценку образу возлюбленной Бурака Озчивита. Эксперт в сфере моды не нашла модных помарок в стиле турецкой актрисы, подметив, что Эвджен выбрала актуальный наряд.

«Деним в сезоне весна-лето — 2020 входит в топ главных трендов во всех возможных вариациях. Будь то платья, джинсы, шорты или комбинезоны. Фахрие отдала предпочтение свободному крою, примерив наряд в стиле оверсайз. Из-за этого визуально фигура возлюбленной Бурака Озчивита выглядит объемней, чем есть на самом деле. Однако в качестве домашней одежды на каждый день такой костюм вполне имеет место быть. Не думаю, что наша героиня появится в подобном комбинезоне где-то еще. Все-таки, выбирая одежду для дома, мы в первую очередь делаем ставку на комфорт и уют. Такие вещи не должны сковывать движения. Поэтому без сомнения могу сказать, что в качестве домашнего лука все вполне допустимо», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы — свыше 10 лет.