Лопырева в бархатном платье-бюстье отметилась с мужем на юбилее Грушевского

Виктория Лопырева последние месяцы проводит в Дубае. Сначала модель там занималась организацией фестиваля «Матрешка», а потом решила пережать в жаркой стране пандемию коронавируса. Сейчас курортный город мало подходит для отдыха, так как пляжи были закрыты, как и бассейны на период карантина. Девушка вынуждена находится дома с годовалым сыном Марком Лео и мужем Игорем Булатовым.

Однако недавно Виктория успела принять участие в юбилейном концерте Михаила Грушевского. Она появилась на мероприятии со своим супругом. Модель выглядела неотразимо в бархатном платье-бюстье изумрудного цвета. Корсет подчеркнул ее стройную фигуру, а туфли-лодочки в тон дополнили total look. Лопырева сделала объемные локоны и неброский макияж. Булатов в свою очередь предстал в классическом смокинге.

«Я даже взяла в руки микрофон по такому случаю», — призналась блондинка.

Она поделилась снимками с концерта, который покажут на канале НТВ 27 марта. Поклонники восхитились образом модели и ее точеной фигурой. Им редко удается увидеть девушку вместе с супругом. «Самый не удачный образ из того, что я видела», «Как всегда, просто сногсшибательная», «Какая вы красивая. И как супруг трепетно обнимает», «Худенькая такая», «А платье то, платье! Вам все цвета идут», «Какой роскошный образ и цвет вам идет», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Грушевскому исполнилось 55 лет 29 декабря. Он устроил праздничный концерт, на котором собрал друзей, коллег и близких.