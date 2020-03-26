«В курсе модных тенденций»: Безрукова в шелковой юбке лимонного цвета восхитила стилиста

Ирина Безрукова в 54 года поражает поклонников моложавой внешностью. Ко всему прочему, актриса обладает стройной и подтянутой фигурой. Год назад она не побоялась принять участие в шоу «Последний герой». Хоть артистка и не дошла до финала, ее полюбили все члены «племени». Сама звезда похудела за время препровождения на острове. Теперь знаменитость стала чаще появляться на публике и радовать фанатов элегантными образами.

Недавно Ирина призналась, что надеется встретить свою любовь. На светских раутах она появляется в пышных вечерних платьях, а на красной дорожке актриса в ярких костюма и сдержанных платьях макси. На новом фото она предстала в весеннем наряде. Артистка облачилась в блузку цвета слоновой кости и лимонную юбку миди. Наряд Безрукова дополнила принтованным поясом, босоножками в тон и шляпкой.

Поклонники, взглянув на артистку, отметили, что пришла весна. Они восхитились точеной фигурой Ирины и ее ярким нарядом. Оценила аутфит знаменитости для портала Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Образ Ирины говорит о том, что она в курсе модных тенденций. Юбка из плотного шелка, хотя сейчас более актуален атлас, сейчас тема нижнего белья до сих пор актуальна. Платья-комбинации сменили юбки такого же стиля. Очень модная блуза в романтичном стиле. Единственное, что не к месту и уже не актуально, ремень под змею. Я бы его заменила на что-то более мягкое. Не совсем понимаю, для чего такая тяжелая черная шляпа, так как сам образ достаточно легкий. Возможно тут связка с обувью. Очень трендовые босоножки с перемычкой на лодыжке. Это тоже очень актуально. Интересный look, но недоработан», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе Имиджа и Стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.