«Какая взрослая уже»: Гагарина в принтованном пуховике и без макияжа погуляла с дочкой Мией

Полина Гагарина еще недавно жаловалась, что едва находит время на сон. Особенно тяжелым для нее выдался декабрь месяц, когда шли праздничные концерты, съемки шоу и корпоративы. А март стал для звезд месяцем, когда из-за пандемии коронавируса они смогли выдохнуть и побыть с семьей. Так поступила и Полина, которая находится дома с мужем Дмитрием Исхаковым, сыном от первого брака Андреем и дочкой Мией.

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Обычно Гагарина крайне редко публикует семейные кадры. Лицо двухлетней дочери она до сих пор скрывает. Однако длительное нахождение на карантине дало свои плоды. Певица порадовала поклонников трогательными кадрами, на которых занимается с девочкой образованием. Она с помощью специальных карточек учила кроху читать по буквам. А теперь Полина отправилась на прогулку с наследницей. Они не стали отходить далеко от дома, облюбовав качели.

Певица облачилась в пуховик с принтом под зебру и теплые штаны. Образ дополнили меховые белые ботинки. Она отказалась от макияжа и укладки. Наследница звезды была во всем розовом. В кадре Гагарина целует девочку. «Доброе утро», — подписала она фото.

Поклонники восхитились трогательным снимком. Они поразились тому, как выросла наследница артистки. «Милота этого фото зашкаливает», «Какое чудесное фото, нежность такая», «Какая взрослая уже», «Ну теперь хоть все поющие мамы со своими детишками побольше побудут», «Мохнатые ботинки — зачет», «Как вы тепло одеты», «Прекрасная мама», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Полина ранее признавалась, что дочка не любит, когда она поет. Поэтому помузицировать певице не всегда удается в родных стенах.