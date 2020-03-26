«Горошек придал модную изюминку»: Стеша Маликова отметилась в белом мини-платье с поясом

Стеша Маликова является дочерью певица Дмитрия Маликова. Девушка стала интересоваться модой еще со школы. Сейчас она учится в МГИМО. Наследница артиста много путешествует. Она уже принимала участие в создании коллекции платьев для выпускниц. Поклонники с интересом следят за образами юной особы. Порой они критикуют девушку за наряд не по возрасту, но чаще всего легкие платья и вечерние наряды Стеши вызывают у них восторг.

В последнее время, как и многие артисты, дочь Маликова находится на самоизоляции. Она позволяет себе лишь погулять возле дома или по лесу с маленьким братом Марком. А накануне девушка решила запустить челлендж, чтобы люди на разных языках могли поддержать людей по всему миру в трудный период пандемии. Для этого Маликова вышла на улицу. Она была в белом платье в горох с широким кожаным поясом и сапогах в тон. Стеша насладилась солнечной погодой и записала ролик.

Поклонникам пришелся по вкусу ее весенний образ. «Красивое платье», «Куколка», «Такой женственный лук», — прокомментировали пост подписчики. Оценила ее наряд для портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Прекрасная Стеша балует нас гороховым принтом в укороченном приталенном платье, дополненном модным поясом с клепками. Стеша в данном образе играет всеми гранями молодости и красоты, потому что мы, исходя из многих образов, наблюдаем намек на более взрослые какие-то вечерние платья и т.д., а этот образ как раз для ее возраста. Здесь ремень гармонирует с обувью и колготками черного цвета. Плюс черный мелкий горошек придал модную изюминку данному наряду, а ремень с клепками — дерзости. Она, безусловно, хороша, молода, прекрасна и красива», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.