«Наталья Гулькина рассказала о конфликте с Маргаритой Суханкиной»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Аргентине все ходят к психологам, а выгульщики собак получают около 50 тысяч рублей в месяц»
Жанна Бадоева

«Как ангел!»: Регина Тодоренко примерила на фотосессии платье с бантами-крыльями

Снимок из архивов звезда продемонстрировала в личном блоге.

«Как ангел!»: Регина Тодоренко примерила на фотосессии платье с бантами-крыльями
Регина Тодоренко. Фото: Global look press.

Телеведущая Регина Тодоренко старается не унывать на карантине. И, как и многие звезды, стала разбирать свои фотоархивы. Чтобы проиллюстрировать свое настроение поклонникам, она решила показать в Instagram кадр с прошедшей некогда фотосессии в красивом плате в горох.

Длина миди, чуть расклешенные рукава и романтичный принт создал женственный образ. Однако главной изюминкой платья являются присборенные длинные банты на спине. Ведущая немного подпрыгнула перед камерой, от чего они взмыли вверх словно крылья.

Поклонники Тодоренко заметили эту особенность, один из них написал: «Как ангел, восхитительная!»

«Очень романтичный образ», «Жизнерадостная, добрая и просто светлый человек», — прокомментировали фото другие фолловеры.

Тэги

Звездный стильмода и стильРегина Тодоренко
Loading...