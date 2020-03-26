«Как ангел!»: Регина Тодоренко примерила на фотосессии платье с бантами-крыльями

Телеведущая Регина Тодоренко старается не унывать на карантине. И, как и многие звезды, стала разбирать свои фотоархивы. Чтобы проиллюстрировать свое настроение поклонникам, она решила показать в Instagram кадр с прошедшей некогда фотосессии в красивом плате в горох.

Длина миди, чуть расклешенные рукава и романтичный принт создал женственный образ. Однако главной изюминкой платья являются присборенные длинные банты на спине. Ведущая немного подпрыгнула перед камерой, от чего они взмыли вверх словно крылья.

Поклонники Тодоренко заметили эту особенность, один из них написал: «Как ангел, восхитительная!»

«Очень романтичный образ», «Жизнерадостная, добрая и просто светлый человек», — прокомментировали фото другие фолловеры.