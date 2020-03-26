«Похожа на ресторанную певицу»: Васильев оценил образы Ветлицкой

Телеведущий и историк моды Александр Васильев прокомментировал образы Натальи Ветлицкой, недавно вернувшейся в отечественный шоу-бизнес. Напомним, звезда 90-х живет в Испании и на долгий период прекратила выступления в России. На сцене она предстала перед публикой с розовыми волосами.

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Этот нестандартный оттенок на локонах многие критиковали, однако историк моды воспринял их с позитивом. «Мне они нравятся», — честно отметил он в своей колонке для 7days.ru. Такой небанальный цвет позволил певице омолодиться, считает Васильев.

А вот леопардовые наряды звезды Александр не оценил. Ведущий «Модного приговора» уверен, что ими теперь никого уже не удивишь.

Пышные рукава в тренде, и многие звезды сегодня выбирают наряды именно с этим элементом. Васильев считает, что нельзя следовать моде слепо.

«Наталья стройна. А пышные рукава этой блузы и сборки скрывают хорошую фигуру, портят ее», — сказал он.

Серьезной критике эксперт подверг и серебристый образ Ветлицкой, в котором она предстала на концерте Big Love Show 2020. В какой-то момент ведущему даже показалось, что это Сергей Зверев. Историк моды считает, что наряд уже старомоден, да и юбочки 55-летней артистке стоит носить подлиннее, несмотря на ее отличную форму.

«Похожа на ресторанную певицу», — резюмировал он.

Напомним, в настоящий момент Наталья Ветлицкая находится на карантине в Испании.