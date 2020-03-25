Акцент на талии: Яна Рудковская в черном мини-платье с баской появилась на публике

Яна Рудковская является настоящей модницей, поэтому не устояла и в феврале побывала в Париже на Неделе моды. После этого светской львице пришлось две недели провести на домашнем карантине. Продюсер времени зря не теряла. Она продолжала вести рубрику о своих завтраках, а также развлекала подписчиков, показывая роскошную гардеробную со множеством сумочек, платьев и сундуков Louis Vuitton.

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Как только миновал срок карантина Яна вернулась к светской жизни. Теперь она каждый день ездит в офис, демонстрируя новые образы по пути на работу. Также девушка видится с друзьями и занимается важными делами.

Очередной вечер светская львица решила провести не дома. Сначала она отправилась в магазин, где купила ножи и новую технику для уборки особняка, а потом отправилась в клинику эстетической медицины, где Рудковская любит приводить себя в порядок.

Для появления на публике жена Плющенко облачилась в черное-мини платье с бакой. Для дополнительного акцента на талии блондинка добавила широкий пояс. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру и ноги. Также блондинка облачилась в туфли-лодочки, а в руках она держала миниатюрную сумочку.

Как обычно, Яне сделали маникюр и педикюр, а в это время она дышала водородом через маску. Продюсер каждый раз обращается к профессионалам перед важными мероприятиями. На этот раз не хватало лишь Светланы — чемпионке мира по парикмахерскому искусству, которой она доверяет свои волосы.