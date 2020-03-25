«Это модный образ»: Анна Заворотнюк отметилась в кремовом платье и пиджаке оверсайз

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна не так давно стала активно делиться своими мыслями и переживаниями с подписчиками.

Помогает ей справиться с непростой ситуацией подруга детства. Недавно они вместе погуляли по лесу. Каждый день Анна обсуждает какую-нибудь тему, которая ее волнует. Она также делится своими фото. На очередном снимке девушка предстала в кремовом мини-платье с высокой талией и пиджаке оверсайз более темного цвета. Весенний образ дочери Заворотнюк понравился ее поклонникам.

Добавим, что девушка любит носить как легкие шифоновые платья, так и джинсы с косухой. Ее наряды всегда женственные и уютные. Она не боится демонстрировать свою красоту, но чаще выбирает сдержанные образы без кричащих цветов. «Какая вы красивая», «Очень похожи на маму», «Как элегантно и лаконично», — отметили пользователи Сети.

Оценила образ Анны для портала Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Есть впечатление, что платье свободное.. Если это так, то будет ужасно. Девушка очень стройная и такой вариант будет напоминать квадрат (удлиненный пиджак оверсайз + короткое платье) на ножках. Если же платье по фигуре, то это модный образ, объединяющий мужское и женское начало, так как на ней пиджак бойфренда», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе Имиджа и Стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.