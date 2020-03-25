«Весенний образ»: Дубцова в металлизированной ветровке и неоновых кроссовках выгуляла собак

Певица соблюдает самоизоляцию, но при этом вынуждена выводить на улицу своих четвероногих питомцев.

Ирина Дубцова посадила всю свою семью на домашний карантин в связи с пандемией коронавирсуа. Обычно артистка много гастролирует, а отпуск проводит на Мальдивах. Несколько раз в год она бывает на райских островах, где загорает, купается и проводит время с сыном Артемом. Чаще всего весной они как раз находятся за границей, так как у наследника артистки аллергия на цветущие растения, но на этот раз от поездки они отказались.

Дома у Ирины живет собаки. Хоть она и находится на самоизоляции, несколько раз в день ей приходится выходить на улицу ради четвероногих питомцев. Примечательно, что даже для прогулки с собаками певица одевается стильно.

Так, на новом фото она предстала в белых джинсах, металлизированной ветровке и неоновых кроссовках в тон шапке. От медицинской маски Дубцова отказалась. Она пояснила, что гуляет только по району поселка, где живет, и здоровается с соседями на расстоянии.

«Гуляем по нашему закрытому поселку практически в костюмах химзащиты. Так… на всякий случай», — пошутила певица.

Поклонники оценили образ Ирины. Многие отметили, что наряд идет артистке. «Какие милые! Дубцова тоже, такая шикарная, красивая», «Классная куртка», «Очень модный костюм», — прокомментировали пост подписчики.

Оценила образ знаменитости для портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Ирина Дубцова вышла в лучших традициях коронакарантина — в металлизированной ветровке, кислотного цвета кроссовках и уместных белых джинсах. Образ с правильно расставленными акцентами. Все очень свежо, по-весеннему нарядно, но тем не менее, в рамках жесткого карантина. Ирина знает, как освежить повседневный весенний look плюс порода улыбающихся собак сделала эту прогулку незабываемой», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.