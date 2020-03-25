Хромченко показала модные куртки, которые омолаживают образ любой женщины

Это бомберы, они отлично подойдут для весны.

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале представила несколько модных комбинаций с куртками-бомберами. Они вновь вошли в моду и отлично впишутся в весенний гардероб женщин.

«Это очень универсальная и дешевая по сравнению с пальто, к примеру, вещь, которая немедленно омолаживает ваш образ», — сказала эксперт моды.

Крупным дамам ведущая посоветовала обратить внимание на бежевый комплект (крайний слева), где представлен длинный объемный бомбер. Женщинам среднего телосложения Эвелина рекомендовала выбирать одежду средней длины. Поэтому им подойдет образ посередине — с синей курткой и брюками цвета фуксии. Миниатюрный бомбер серебристого цвета справа идеален для худеньких модниц.