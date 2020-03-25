«Мне нравится»: Рогов посоветовал пышным девушкам выбирать юбки плиссе

Ведущий и стилист Александр Рогов в эфире тревел-шоу на СТС «Рогов в городе» дал несколько полезных фэшн-советов девушкам с формами, чтобы выглядеть более привлекательно.

Он настоятельно рекомендовал пышным красавицам обратить свои взоры на модные сегодня плиссированные юбки, которые отлично ложатся на округлости, делая их более привлекательными и вуалируя лишние объемы.

Для своей героине из Омска по имени Маша он подобрал черную юбку с цветочным принтом.

«Мне нравится, что здесь есть воздушный легкий узор, к тому же весна уже на дворе. Как только к юбке мы добавим черные аксессуары, она станет более осенней или зимней. А если светлые – она станет более весенней или летней», — прокомментировал свой выбор Александр.

К юбке Рогов подобрал кожаную куртку-косуху. Стилист объяснил, что в расстегнутом виде она будет дополнительно корректировать силуэт.