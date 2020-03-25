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«Осознанное потребление!»: СМИ узнали, сколько стоит спортивный костюм Путина

Цена одежды президента России удивит многих.

«Осознанное потребление!»: СМИ узнали, сколько стоит спортивный костюм Путина
Владимир Путин. Фото: Global look press.

Накануне президент России Владимир Путин посетил московскую больницу, в которую госпитализируют людей с подозрением на коронавирус. Здесь он лично провел инспекцию помещений, узнав в каких условиях пребывают больные. Для этого главе государства пришлось надеть защитный комбинезон и респиратор.

В Сети активно обсуждают желтый спецнаряд президента. Однако светских хроникеров привлек совсем другой костюм — спортивный. В нем Владимир Владимирович приехал в лечебное заведение.

Журналисты Telegram-канала «НеМалахов» выяснили его стоимость. Белый комплект японского бренда Asics оказался более чем демократичным – в интернет-пространстве его можно было купить всего за 4 тыс. рублей. При этом продавали наряд еще в 2014 – 2016 годах.

«Вот что значит осознанное потребление!» — восхитился админ «НеМалахова».

Путин. Фото
Владимир Путин. Скриншот Telegram-канала «НеМалахов» https://t.me/nemalahov

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