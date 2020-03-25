«Волшебные!»: Вилкова оделась с дочерью в одном стиле, сделав акцент на винном оттенке

Актриса Екатерина Вилкова, несмотря на карантин, обновила свой гардероб. Сделала она это с помощью онлайн-сервиса, похваставшись результатом шопинга в личном блоге.

«Мы уже готовы к весне! Пока, правда, есть небольшая и досадная заминка перед ее наступлением, но мы не унываем! Читаем, рисуем, смотрим мультики, готовим, гуляем иногда и подбираем гардероб на весну. Дети ведь растут», — написала она в Instagram.

Со своей восьмилетней дочкой Павлой Екатерина собрала стильный семейный look. Акцент она сделала на винном оттенке, надев с наследницей одинаковые колготки. Обувь у мамы и дочки тоже оказалась очень схожей, в нежных кремовых тонах. Такого же цвета звезда примерила плащ и свитер. Девочка же предпочла малиновую юбочку и цвета пыльной розы джемпер.