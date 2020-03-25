«В Аргентине все ходят к психологам, а выгульщики собак получают около 50 тысяч рублей в месяц»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Татьяна Абрамова поделилась своей болью»
Лера Кудрявцева

«Блистательно!»: Михалкова визуально удлинила ноги мини-платьем в горох

На отдыхе бывшая участница «Уральских пельменей» любит непринужденные образы.

«Блистательно!»: Михалкова визуально удлинила ноги мини-платьем в горох
Юлия Михалкова. Фото: Алексей Булатов. КП.

Многие из нас привыкли видеть Юлию Михалкову во всем блеске – бывшая участница шоу «Уральские пельмени» всегда представала на сцене с ярким макияжем и в изысканных нарядах. Впрочем, ее образы в социальных сетях мало отличались от сценических. Но не в этот раз.

Неожиданно звезда решила показать в личном блоге снимок из отпуска, где предстает в расслабленном виде, примерив панаму и простое летнее платье в горох, а также с естественным макияжем. Длина мини-наряда отлично подчеркнула великолепные пропорции Юлии, выделив длину ее ног.

Завершила образ звезда актуальной сумкой хобо с короткой ручкой, которую носят через плечо. Этот тренд пришел к нам совсем недавно из конца 90-х — начала 2000-х годов и прижился пока лишь в арсенале самых активных модниц. Судя по всему, Юлия — одна из них.

По словам дизайнера одежды Сергея Никулина, такие сумки подходят к любым стилям одежды. Кроме того, они обладают одним приятным качеством — вместительностью.

«Блистательно!», «Красуня, огонь!», «Великолепно выглядите!», «Шикарная!» — с восторгом прокомментировали образ артистки поклонники.

Тэги

Звездный стильМихалкова новостимода и стильмодные сумкиНовости googleЮлия МихалковаЮлия Михалкова последние новости
Loading...