«Блистательно!»: Михалкова визуально удлинила ноги мини-платьем в горох

Многие из нас привыкли видеть Юлию Михалкову во всем блеске – бывшая участница шоу «Уральские пельмени» всегда представала на сцене с ярким макияжем и в изысканных нарядах. Впрочем, ее образы в социальных сетях мало отличались от сценических. Но не в этот раз.

Неожиданно звезда решила показать в личном блоге снимок из отпуска, где предстает в расслабленном виде, примерив панаму и простое летнее платье в горох, а также с естественным макияжем. Длина мини-наряда отлично подчеркнула великолепные пропорции Юлии, выделив длину ее ног.

Завершила образ звезда актуальной сумкой хобо с короткой ручкой, которую носят через плечо. Этот тренд пришел к нам совсем недавно из конца 90-х — начала 2000-х годов и прижился пока лишь в арсенале самых активных модниц. Судя по всему, Юлия — одна из них.

По словам дизайнера одежды Сергея Никулина, такие сумки подходят к любым стилям одежды. Кроме того, они обладают одним приятным качеством — вместительностью.